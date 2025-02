Corolla lidera busca por carros em 2024 no Ceará; veja lista

Levantamento inédito da Webmotors listou os 10 modelos mais procurados na plataforma, no último ano, no Estado

A lista elaborada com dados dos cearenses pelo portal de negócios e soluções focados no mercado automotivo é inédita e traz um domínio da montadora japonesa nesta primeira edição.

Isso porque a picape Hilux e o SUV Hilux SW4 também figuraram na lista, fazendo com que a Toyota fosse a única com três modelos entre os mais procurados pelos consumidores do Ceará na Webmotors, no último ano.