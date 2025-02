China formaliza na OMC queixa sobre medidas tarifárias de Trump

A China formalizou queixa na Organização Mundial do Comércio (OMC) sobre as tarifas de 10% anunciadas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, no fim de semana. Segundo comunicado da OMC, o país asiático alega que as medidas tarifárias dos norte-americanos violam as obrigações em relação ao status de nação mais favorecida, com base nas normas da entidade de comércio global.

A queixa inicia uma disputa oficial entre as duas maiores economias do planeta no âmbito da OMC.