Bolsas da Europa operam majoritariamente em baixa, mas Santander impulsiona Madri

São Paulo, 05/02/2025 - As bolsas europeias operam majoritariamente em baixa na manhã desta quarta-feira, enquanto investidores avaliam balanços corporativos e dados de atividade de serviços da região. O desempenho do Santander, porém, ajuda a impulsionar o mercado espanhol.

O resultado do Crédit Agricole também agradou, e a ação do banco francês avançava 1,6% em Paris.

O Santander era destaque positivo no noticiário de balanços, após superar previsões de lucro e receita no quarto trimestre e anunciar planos de recomprar 10 bilhões de euros em ações próprias. Em Madri, o gigante bancário espanhol saltava 7,3% no horário acima.

No âmbito macroeconômico, o PMI de serviços da zona do euro recuou a 51,3 em janeiro, ficando abaixo do cálculo prévio, enquanto o do Reino Unido caiu a 50,8 em janeiro, contrariando estimativa inicial de alta.

A questão tarifária dos EUA também segue no radar. Ontem, o presidente americano, Donald Trump, disse não ter pressa de conversar com o par chinês, Xi Jingping, sobre tarifas de 10% que Washington impôs a produtos chineses. No começo da semana, Trump fechou acordos provisórios que adiaram a tarifação de produtos do Canadá e do México em um mês.

Às 7h27 (de Brasília), a Bolsa de Londres caía 0,07%, a de Paris recuava 0,20% e a de Frankfurt cedia 0,20%. Já as de Milão e Lisboa perdiam 0,70 e 0,09%, respectivamente. A de Madri, por outro lado, avançava 0,84%, com a ajuda do Santander.