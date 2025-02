Após doze pregões de queda, dólar sobe com ajustes e recuo de commodities

Com mínima a R$ 5,7513 e máxima a R$ 5,8179, o dólar à vista fechou cotado a R$ 5,7942, avanço de 0,38%, depois de tocar pontualmente terreno negativo no meio da tarde. Apesar da alta de hoje, a moeda americana ainda recua na semana (0,73%). No ano, o dólar acumula desvalorização de 6,25%, após ter encerrado 2024 com ganhos de 27,34%.

Após recuar nos últimos doze pregões, em que acumulou desvalorização de 4,83% e registrou a maior sequência de baixa da história do Plano Real, o dólar à vista encerrou a sessão desta quarta-feira, 5, em alta moderada. Segundo operadores, o recuo dos preços das commodities, em especial do petróleo, e a perda de fôlego das divisas latino-americanas abriram espaço para ajustes técnicos e movimentos de realização de lucros no mercado doméstico.

Lá fora, o índice DXY - termômetro do comportamento da moeda americana em relação a uma cesta de seis divisas fortes - recuou, operando abaixo da alinha dos 107,500 no fim da tarde, com perdas demais de 1% do dólar em relação ao iene, em meio ao aumento das apostas em alta de juros pelo Banco do Japão (BoJ).

Uma das prioridades de Haddad é a chamada reforma da renda, com a proposta de isenção de IR para quem ganha até R$ 5 mil mensais. Como contrapartida para perda de receitas, o governo pretende aumentar o imposto para faixas maiores de renda, o que é visto com ceticismo pelos investidores. Analistas ouvidos pelo Broadcast nos últimos dias ponderam que a questão do IR tem potencial de provocar solavancos no dólar.

Embora mostre chances maiores de que o Federal Reserve promova um corte acumulado de 50 pontos-base na taxa básica americana neste ano, ferramenta do CME Group apontou aumento da possibilidade de uma redução de 75 pontos-base após dados do setor de serviços. As atenções dos investidores se voltam agora para a divulgação, na sexta-feira, 7, do relatório mensal de emprego (payroll) de janeiro, além do desenrolar da novela da adoção de tarifas de importação do governo Trump.

Analistas não descartam a possibilidade de que haja uma suspensão de tarifa adicional de 10% a produtos chineses, nos moldes doas negociações envolvendo Canadá e México, que conseguiram um adiamento da imposição de tarifas após oferecer contrapartidas aos EUA, como maior controle da fronteira e combate ao tráfico de drogas. Há expectativa de uma eventual conversa telefônica entre Trump e o líder chinês, Xi Jinping, para tratar da questão.

O gerente de câmbio da Treviso Corretora, Reginaldo Galhardo, observa que as ameaças de "tarifaço" por parte de Trump, com adoção de tarifas universais, não se confirmaram, dando lugar a negociações bilaterais com os principais parceiros comerciais dos EUA.