Secretário dos EUA reitera importância de relação econômica com UE, em ligação com Lagarde

O secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, reiterou a importância da relação econômica bilateral com a União Europeia (UE), em ligação com a presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, conforme comunicado divulgado nesta terça-feira, 4, pela Casa Branca.

Bessent e Lagarde tiveram uma reunião "introdutória" para discutir prioridades econômicas compartilhadas e áreas políticas de interesse mútuo, além de cooperação transatlântica entre os Estados Unidos e a UE.