Prejuízo da Lavoro cresce 232%, para US$ 48,2 milhões no 1º trimestre do ano fiscal

A Lavoro, maior varejista de insumos agrícolas da América Latina, listada na Nasdaq, dos Estados Unidos, registrou prejuízo líquido de US$ 48,2 milhões no primeiro trimestre do ano fiscal de 2025, encerrado em 30 de setembro, informou a companhia. O resultado é 232% maior do que o registrado em igual período do ano fiscal anterior, de US$ 14,5 milhões.

O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) ajustado caiu 16%, para US$ 9,8 milhões, ante US$ 11,7 milhões em igual período de 2024, refletindo maiores despesas com pessoal e provisões para estoques vencidos.