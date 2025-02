Política monetária está em boa posição para lidar com ambiente incerto, diz dirigente do Fed

A presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de São Francisco, Mary Daly, afirmou nesta terça-feira, 4, que a política monetária está em boa posição para lidar com ambiente incerto e "esperar para ver" a evolução da economia dos EUA. "Estamos a caminho da nossa meta de inflação em 2% e isso pediu a calibração das nossas ferramentas monetárias para apoiar também o mandato de emprego máximo", disse, em painel do evento Walter E. Hoadley Annual Economic Forecast.

Daly defende que agora os dirigentes não precisam agir de maneira precipitada e podem ser pacientes para avaliar os dados para "tomar boas decisões" sobre as taxas de juros norte-americanas.