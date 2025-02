PAF 2025 mantém benchmark da DPF, com equilíbrio de prefixados e inflação e redução de Selic

O Plano Anual de Financiamento (PAF) de 2025, divulgado nesta terça-feira, 4, pelo Tesouro Nacional, manteve as mudanças na composição ideal da Dívida Pública Federal (DPF) no longo prazo, mirando 2035, no chamado "portfólio benchmark". As alterações, que foram introduzidas em 2024, colocam como composição ótima uma DPF com equilíbrio nas emissões de papéis prefixados e atrelados à inflação, ao mesmo tempo que reduz a fatia de títulos vinculados à Selic.

A composição ideal de títulos prefixados é de 35%, com prazo médio de 3 anos. Já o porcentual de papéis vinculados à inflação é de 35%, com prazo médio de 7,5%. Para títulos atrelados à Selic, a composição ideal é de 23%, com prazo médio de 3,5 anos. Já os papéis vinculados ao câmbio respondem por 7% da composição, com prazo médio de 7,5 anos. Para todos os papéis, o objetivo de longo prazo admite uma banda de variação de 2,0 pp, para mais ou para menos.