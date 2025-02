No México, secretário de Economia vê espaço para 'acordo sem custos' após suspensão de tarifas

Em entrevista à rádio Formula , o representante do governo mexicano disse ser possível ter um diálogo, e chegar a um acordo sem necessidade de impor um custo a milhões de pessoas nos dois países. "Nossos principais adversários também são os cartéis; temos que trabalhar juntos, mas ajude-nos a não armá-los. Podemos chegar a um acordo sem custos para toda a economia e todas as pessoas que dependem disso", afirmou.

O secretário de Economia do México, Marcelo Ebrard, afirmou nesta terça-feira, 4, ver espaço para um cenário sem imposição de tarifas dentro de um mês, quando terminará o prazo acordado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e a homóloga mexicana, Claudia Sheinbaum para o adiamento da imposição tarifária.

Segundo Ebrard, está aberta "a porta para termos uma mesa de negociações com o secretário do Comércio, no meu caso, e o representante comercial dos EUA".