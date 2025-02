Motta: cenário econômico é preocupante; parece Haddad tem ficado vencido nas discussões

"Podem ter certeza que, à frente da Câmara, vamos seguir com ainda mais força nessa agenda, porque não há como ter um país mais justo com um caos econômico", disse, em entrevista à Globo News nesta terça-feira, 4. Segundo ele, a Casa não irá abrir mão do debate sobre estabilidade fiscal e de ter esse compromisso com a economia do país. "Podem ter certeza que, à frente da Câmara, vamos seguir com força na agenda fiscal."

Apesar do compromisso firmado, o deputado apontou dificuldades do governo no debate. Em sua avaliação, a gestão tem "dificuldade de entendimento" e de concretizar tal agenda fiscal. "Parece que Haddad tem ficado vencido nas discussões internas e na tomada de decisão final", citou.

Motta disse que tem boa relação tanto com os ministros da Relações Institucionais, Alexandre Padilha, e da Casa Civil, Rui Costa, mas que tem mais proximidade com Haddad. Em sua visão, o ministro tem se esforçado para fazer um bom trabalho na Fazenda. O novo presidente da Casa disse ter conversado com o ministro algumas vezes e reafirmou a disposição de seguir colaborando com a pasta e com a agenda econômica do governo.

O deputado comentou que o governo precisa, "individualmente", reconhecer que a situação econômica é grave. Para isso, por exemplo, comentou que o aumento da arrecadação não resolverá o problema sem reduzir despesas.

O presidente da Câmara trouxe o exemplo sobre a medida da Receita Federal que ampliava o monitoramento sobre transações financeiras, incluindo o Pix. Em sua avaliação, a repercussão do caso "foi um tiro no pé". Para ele, a população está "esgotada" com o debate sobre aumento de carga tributária pelo governo.