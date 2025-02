Ministro da Agricultura diz que preços dos alimentos tendem a baixar com super safra e dólar

O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, afirmou que o preço dos alimentos tende a baixar, devido a uma "super safra" prestes a ser entregue e aos dois Planos Safras já lançados pelo governo federal. As declarações ocorreram em conversa com jornalistas após um encontro com a bancada do seu partido, o PSD, na Câmara dos Deputados, nesta terça-feira, 4.

"No que tange ao Ministério da Agricultura, para o combate à alta dos preços dos alimentos, fizemos os dois planos Safras mais fortes da história e, dada a mudança climática, temos uma super safra na iminência de ser entregue à população brasileira. Isso tende a baixar o preço dos alimentos e a dar mais viabilidade", declarou.