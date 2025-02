JBS vai investir US$ 200 milhões em plantas de carne bovina nos EUA

A JBS, maior processadora de carne do mundo, anunciou que está investindo US$ 200 milhões em duas de suas maiores plantas de carne bovina nos Estados Unidos, enquanto os frigoríficos enfrentam dificuldades para gerar lucros por causa da escassez de gado, o que tem elevado os custos.

A empresa informou que US$ 150 milhões serão destinados à planta de Cactus, no Texas, para melhorar a parte da instalação onde as carcaças são processadas em cortes primários e expandir a área de carne moída.