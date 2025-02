Ibovespa cai 0,65%, aos 125,1 mil pontos, com ata do Copom considerada dura

Em outro desdobramento positivo, o secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, reiterou a importância da relação econômica bilateral com a União Europeia, em ligação com a presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, conforme comunicado divulgado nesta tarde pela Casa Branca. Bessent e Lagarde tiveram uma reunião "introdutória" para discutir prioridades econômicas compartilhadas e áreas políticas de interesse mútuo, além de cooperação entre os Estados Unidos e a União Europeia.

O Ibovespa não acompanhou a relativa melhora da percepção de risco global, que colocou o dólar a R$ 5,75 na mínima desta terça-feira, 4, em dia no qual a ata do Copom corrigiu o tom um tanto ameno que havia sido observado no comunicado da reunião da semana passada sobre a Selic. No cenário externo, após o entendimento temporário entre Estados Unidos, México e Canadá - de suspensão das tarifas bilaterais que haviam sido impostas a princípio pelo governo Trump -, a percepção é de que a trégua dos americanos se estenda também à China, apesar de a conversa entre Xi Jinping e o presidente dos EUA, prevista para hoje, ter sido adiada.

"O câmbio tem se ajustado para baixo dólar frente ao real já faz 12 sessões, e surpreende pelo grau da correção. Até se esperava que pudesse haver queda do dólar, mas o ajuste permanece condicionado a que haja, de fato, acordo dos Estados Unidos com o Canadá e o México, além da China", diz Fábio Astrauskas, economista e CEO da Siegen. "Há uma certa acomodação no sentido de que se evite uma guerra comercial, que havia sido lançada pelo Trump. A queda do dólar com a mesma rapidez com que subiu no fim do ano passado surpreende. É uma mudança rápida de jogo. Se esperava um capítulo mais sangrento com relação ao câmbio."

No Brasil, "a ata do Copom deixou a Bolsa um pouco mais arisca desde a abertura, não dando qualquer sinalização quanto ao início do ciclo de queda da Selic, e apontando ainda os riscos inflacionários", diz Diego Faust, operador de renda variável da Manchester Investimentos, destacando a queda de quase 1% para o Ibovespa no começo do pregão, em que o índice operou em baixa desde a abertura.

Contrabalançado o efeito negativo da ata, os dados desta terça-feira sobre o giro de mão de obra nos Estados Unidos - o relatório Jolts, métrica sobre o mercado de trabalho acompanhada de perto pelo Federal Reserve - vieram abaixo do esperado, no momento em que se teme que a política protecionista de Trump terá efeito sobre o nível de juros por lá.