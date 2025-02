Haddad: há meta contínua e BC pode ter plano de trabalho consistente para convergência

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, avaliou que o Banco Central terá tempo para avaliar com mais racionalidade a duração do período contracionista da política monetária com a mudança para o regime de meta contínua de inflação. Ele foi questionado sobre a ata da última reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), em que o colegiado admite que, devido ao cenário adverso para inflação no curto prazo, as projeções no cenário de referência indicam o estouro da meta contínua do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) em junho.

"Nós temos uma meta contínua agora. Isso faz com que o BC possa apresentar um plano de trabalho consistente para trazer a inflação para a meta, com mais racionalidade do que acontecia antes da mudança do regime de metas. A meta contínua permite uma melhor acomodação e eu penso que o BC vai ter tempo de analisar o patamar de juros restritivos que ele vai manter, e por quanto tempo, para conseguir esse objetivo", disse o ministro a jornalistas na sede da Fazenda ao retornar de reunião no Palácio do Planalto.