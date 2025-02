EUA: lucro da Tyson Foods sobe para US$ 359 milhões no 1º trimestre fiscal de 2025

A companhia norte-americana de carnes Tyson Foods reportou lucro líquido de US$ 359 milhões, ou US$ 1,01 por ação, no primeiro trimestre fiscal de 2025. O resultado superou o lucro líquido obtido em igual período do ano fiscal anterior, de US$ 107 milhões (US$ 0,30 por ação). O lucro ajustado passou de US$ 0,69 por ação, há um ano, para US$ 1,14 por ação. Já a receita com vendas aumentou de US$ 13,319 bilhões para US$ 13,623 bilhões em igual base comparativa.

O lucro por ação ajustado superou a previsão de analistas consultados pelo FactSet, que esperavam um valor de US$ 0,90 por ação. A receita também foi maior que as projeções, que indicavam um valor de US$ 13,46 bilhões.