Dólar à vista tem queda leve por exterior, mas juro curto sobe após ata 'hawkish'

O dólar segue instável no mercado à vista na manhã desta terça-feira, 4, com oscilação entre margens estreitas. A divisa americana está oscilando mais perto da estabilidade, após recuar moderadamente nos primeiros negócios. O mercado digere a ata da reunião do Copom de janeiro, que trouxe sinais considerados "hawkish" e puxam os juros futuros curtos e médios para cima.

No câmbio, o dólar ajusta-se à desvalorização externa da divisa americana em relação a moedas principais e as emergentes latino-americanas, em especial peso mexicano, além do dólar canadense. Investidores reagem à suspensão temporária por 30 dias das tarifas americanas de 25% às importações do México e Canadá, em troca de maior controle nas fronteiras para combater o tráfico de fentanil.