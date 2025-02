Conselho do Fed revoga duas ações de fiscalização contra o Wells Fargo

O Conselho do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) anunciou nesta terça-feira, 4, a revogação de duas ações de fiscalização contra o Wells Fargo, ambas aplicadas em 2011. No entanto, a instituição ressalta que essa decisão não afeta a fiscalização imposta em 2018, que "abordou falhas generalizadas de conformidade ao impor restrições ao crescimento do Wells Fargo".

Segundo o Fed, uma das ações revogadas estava relacionada a práticas inadequadas na administração de empréstimos hipotecários residenciais e no processamento de execuções.