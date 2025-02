Ata: atividade doméstica surpreendeu nos últimos trimestres, mesmo com juro contracionista

O Comitê de Política Monetária (Copom) disse, na ata da sua última reunião, que a atividade doméstica surpreendeu positivamente e manteve o dinamismo, apesar da política monetária contracionista. "Em particular, o ritmo de crescimento do consumo das famílias e da formação bruta de capital fixo evidencia uma demanda interna crescendo em ritmo bastante intenso", destacou o documento.

A avaliação do Copom é de que a conjunção de um mercado de trabalho robusto, política fiscal expansionista e vigor nas concessões de crédito amplo tem dado suporte ao consumo e à demanda agregada. O colegiado também observou que, ao longo dos últimos trimestres, o mercado de trabalho também se mostrou aquecido, e citou as mensurações da taxa de desocupação, do nível de ocupação e do número de desligamentos voluntários. "Os rendimentos nominais crescem em patamar elevado, embora se observe alguma moderação no ritmo de crescimento real de salários", ponderou.