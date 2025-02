Aneel nega pedido da Serena Geração para suspender cortes de geração de energia

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) negou, por maioria, pedido de medida cautelar protocolado pela Serena Geração com vistas à suspensão de cortes de geração, ou 'curtailment' no jargão do setor. A empresa informou que, desde janeiro de 2023 até sete'mbro de 2024, a penalidade acumulada dos empreendimentos é da ordem estimada de R$ 35,6 milhões em razão da restrição de geração.

A empresa também disse que há "insuficiência e inadequação" das informações e da classificação dos cortes de geração realizados pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS). Houve pedido, também negado, para classificar essas interrupções como causadas por "indisponibilidade externa".