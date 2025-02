Advanced Micro Devices (AMD) supera modestamente em lucro; no after hours, ação cai quase 3%

A Advanced Micro Devices (AMD) teve lucro líquido de US$ 482 milhões no quarto trimestre de 2024, uma queda de 28% ante o mesmo período de 2023, segundo balanço divulgado nesta terça-feira, 4. Com ajustes, o lucro por ação foi de US$ 1,09, bem acima do previsto por analistas consultados pela FactSet, de US$ 1,08 por ação.

Já a receita da fabricante de semicondutores americana teve alta anual de 24% no trimestre, a US$ 7,66 bilhões. Neste caso, o resultado superou o consenso da FactSet, de US$ 7,53 bilhões.