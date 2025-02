Voepass entra com tutela preparatória para reestruturação financeira

A Voepass informou nesta segunda-feira, 3, ter ingressado com uma tutela preparatória para uma reestruturação financeira, para reorganizar as obrigações financeiras de curto prazo e reorganizar sua estrutura de capital. A empresa, que é uma das maiores companhias aéreas do País, disse que a operação das rotas atuais e as vendas de passagens continuam normalmente.

A empresa afirma que até o meio do ano passado tinha uma malha aérea "ampla" e saúde financeira para manter a expansão que estava programada. No entanto, os planos foram alterados pelo acidente do voo 2283, ocorrido em Vinhedo (SP) no dia 8 de agosto, em que um ATR-72 operado pela empresa saído de Cascavel (PR) caiu antes de chegar ao destino, no aeroporto internacional de Guarulhos.