Trump espera conversar com China em breve, mas ameaça elevar tarifas

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse a repórteres nesta segunda-feira, 3, que espera conversar com a China nas próximas 24 horas para tratar das tarifas a importações, segundo relatado por veículos da imprensa estrangeira. De acordo com a CNBC, Trump comentou que, se não houver acordo entre as duas maiores economias do planeta, os norte-americanos poderão aumentar as tarifas aplicadas aos produtos chineses.

O republicano afirmou também que não descarta tarifas a nenhum país.