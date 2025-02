Tesouro dos EUA espera tomar US$ 815 bi em dívida líquida de janeiro a março de 2025

O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos anunciou nesta segunda-feira, 3, sua estimativa de valores que precisará tomar emprestado no trimestre de janeiro a março de 2025. Durante o período, o Tesouro espera tomar emprestado US$ 815 bilhões em dívida em termos líquidos de propriedade privada no mercado, assumindo um saldo de caixa no final de março de US$ 850 bilhões.

A estimativa de empréstimo é US$ 9 bilhões inferior ao montante anunciado em outubro de 2024, em grande parte devido a um maior saldo de caixa no início do trimestre, parcialmente compensado por menores fluxos de caixa líquidos.