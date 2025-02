Taxa neutra está abaixo do nível atual dos juros, afirma dirigente do Fed

O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de Atlanta, Raphael Bostic, disse que taxa neutra está abaixo do nível atual dos juros nos Estados Unidos. "Talvez, esteja em 3% ou 3,5%", afirmou Bostic em participação durante evento no Rotary Club de Atlanta nesta segunda-feira, 3.

Para o dirigente, o tempo que se levará até atingir o nível neutro depende de como a economia americana se desenrolará.