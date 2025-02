Produção de petróleo e gás em 2024 cai 0,5% frente a recorde de 2023, diz ANP

A produção de petróleo e gás natural em 2024 ficou 0,5% abaixo do recorde registrado no ano anterior e somou 4,322 milhões de barris de óleo equivalente por dia (boed), segundo dados consolidados divulgados nesta segunda-feira, 3, pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

No caso do petróleo, foram produzidos 3,358 milhões de barris por dia (bpd) em 2024, volume 1,29% abaixo do recorde observado em 2023 (quando atingiu 3,402 milhões de bpd).

Já a produção de gás natural no ano passado chegou à média anual de 153 milhões de metros cúbicos por dia (m³/d), sendo 2% maior do que a do ano anterior, quando registrou produção de foi de 150 milhões de m³/d.

Em 2024, a maior parte da produção foi proveniente de reservatórios do pré-sal, que representaram, em média, 78,29% da produção nacional de petróleo e gás natural, em barris de óleo equivalente. As produções do pós-sal e terrestre foram responsáveis, em média, por 16,33% e 5,38%, respectivamente, da produção do País.