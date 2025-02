Padilha: Junta Orçamentária redesenhará Orçamento sob impacto de medidas de ajuste

O ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, afirmou que a Junta de Execução Orçamentária (JEO) vai redesenhar o Orçamento a partir do impacto das medidas de ajuste fiscal aprovadas ano passado pelo Congresso Nacional. De acordo com o ministro, o governo irá conversar com o relator do Orçamento de 2025, senador Angelo Coronel (PSD), para a aprovação mais rápida possível da peça orçamentária. "A Junta de Execução Orçamentária se reuniu na semana passada e vai fechar a proposta de como redesenhar o Orçamento 2025 a partir do impacto das medidas, do ajuste que nós já fizemos no final do ano passado", afirmou Padilha em entrevista coletiva de imprensa nesta segunda-feira, 3, no Palácio do Planalto.

Segundo o ministro, com a volta dos trabalhos no Legislativo, será reaberta a discussão do Orçamento. "O nosso líder do governo do Congresso, senador Randolfe Rodrigues, já procurou e vai conversar tanto com o presidente da Comissão Mista do Orçamento quanto com o relator do Orçamento", disse. "Vamos abrir o diálogo agora."