Objetivo é incorporar em definitivo revisão de gasto ao processo orçamentário, diz Lula

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva reafirmou o compromisso fiscal e disse que o objetivo da gestão é incorporar, "em definitivo", a revisão de gastos ao processo orçamentário. De acordo com o governo, a revisão de gastos é um instrumento moderno de condução fiscal e trará mais frutos em 2025.

As perspectivas constam da mensagem presidencial enviada pelo presidente Lula ao Congresso nesta segunda-feira, 3. No documento, o governo cita o pacote fiscal e diz que as medidas que constam dele atuam "em diversas frentes".