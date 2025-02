Justiça Federal no Ceará faz leilão de cinco carros; veja como participar

Justiça Federal no Ceará fará leilão de carros usados / Crédito: FCO FONTENELE

A Justiça Federal do Ceará (JFCE), vai realizar na quarta-feira, 26 de fevereiro, um leilão presencial, com carros em desuso. O valor avaliado dos bens vendidos é de R$ 67.480. O evento ocorrerá na sede da JFCE, situada na Praça General Murilo Borges, localizada no Centro de Fortaleza.

Serão ofertados cinco veículos com lances a partir de R$ 9.733. Já as propostas podem ser feitas por pessoas físicas ou jurídicas. Veja a lista de produtos no fim da matéria.

Vale destacar, que segundo o informado no edital, que foi divulgado no Diário Oficial da União (DOU) desta segunda-feira, 3, os bens a serem leiloados “serão vendidos no estado de conservação e nas condições de funcionamento em que se encontram, pressupondo-se que tenham sido previamente examinados pelos licitantes”. Desta forma, o órgão recomenda que os interessados em adquirir algum produto realizem a vistoria no local até dois dias antes do leilão, na segunda-feira, dia 24 de fevereiro. O acesso é realizado por meio de agendamento pelos telefones (85) 3521-2718 e (85) 3521-2719. “Os bens poderão ser examinados por meio de visita ao estacionamento onde se encontram os bens disponibilizados aos interessados, não cabendo, pois, a respeito deles, qualquer reclamação posterior quanto às suas qualidades intrínsecas ou extrínsecas”, complementa o edital