Juros: taxas recuam até 26 pontos com alta do real e seguindo juros dos Treasuries

Os juros futuros recuaram nesta segunda-feira, com destaque para o vértice longo cedendo 26 pontos-base. A queda do dólar, na esteira do anúncio de pausa de um mês na aplicação da tarifa dos Estados Unidos contra o México, foi o principal motivador. Ainda que tenha arrefecido, o fato de as taxas da T-note de 10 anos e do T-bond de 30 anos fecharem em baixa também colaborou. No cenário local, há expectativa para ata do Comitê de Política Monetária (Copom) e o Plano Anual de Financiamento (PAF) do Tesouro amanhã, além do retorno do Congresso após as eleições no fim de semana.

A taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2026 caiu para 14,865%, de 14,916% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2027 recuou a 14,825%, de 14,970%, e o para 2029 cedeu para 14,445%, de 14,712% no ajuste.