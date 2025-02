Governo argentino encerra órgão de mediação entre consumidores e empresas

O governo da Argentina decidiu encerrar o Serviço de Conciliação Prévia em Relações de Consumo (Coprec), responsável por mediar conflitos entre consumidores e fornecedores. A justificativa do governo de Javier Milei com a dissolução do órgão é reduzir a burocracia e simplificar os processos administrativos.

Além do Coprec, também foram extintos o Registro Nacional de Conciliadores em Relações de Consumo e o Fundo de Financiamento do órgão. Os processos que estavam em andamento serão transferidos para a Secretaria de Indústria e Comércio, que seguirá responsável por regular e fiscalizar as relações de consumo no país.