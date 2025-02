EUA e México chegam a acordo sobre tarifas; Trump confirma pausa por 1 mês em taxa de 25%

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, confirmou nesta segunda-feira, 3, pausa de um mês nas tarifas de 25% contra as importações do México que haviam sido anunciadas no fim de semana. A decisão foi firmada durante conversa com a presidente do México, Claudia Sheinbaum, descrita pelo republicano como "amigável".

A informação já havia sido adiantada um pouco mais cedo por Sheinbaum, que também chamou a negociação com Trump de "uma boa conversa".