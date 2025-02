Dólar sobe com tarifas de Trump e de olho em Focus e Congresso, após cair 5,56% em janeiro

O presidente americano Donald Trump avisou ainda que os EUA aplicarão tarifas sobre importações de aço, alumínio, cobre, chips de computador, produtos farmacêuticos, petróleo e gás a partir de meados de fevereiro. As novas tarifas se somarão às existentes, e Trump afirmou que elas fortalecerão a economia dos EUA, sem se preocupar com a inflação ou as reações do mercado. "Acho que vamos para o dia 18 de fevereiro e vamos impor muitas tarifas sobre o aço", disse.

O dólar sobe no mercado à vista na manhã desta segunda-feira, 3, em linha com a valorização externa do dólar ante pares principais e moedas emergentes em geral e também dos rendimentos curtos dos Treasuries. Os ativos financeiros reagem à confirmação pelos EUA de tarifas de 25% às importações do México e Canadá e de 10% à China, a partir desta terça-feira, 4. Há temor de que o Brasil seja atingido também por novas tarifas à frente.

As tarifas de Trump fomentam a tensão nos mercados e as preocupações de governos, empresários industriais e agrícolas com o impacto em preços, inflação, renda e atividade econômica.

A nova cúpula do Congresso brasileiro tomou posse no sábado alegando buscar um caminho de "independência" do Executivo, embora a atuação parlamentar tanto do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), quanto do presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), indique um histórico favorável às pautas do governo Lula. Há consenso entre deputados e senadores de que há pouco espaço para votar projetos fiscais, especialmente por conta do impasse sobre as emendas parlamentares.

Investidores repercutem ainda o boletim Focus. A mediana das estimativas para o IPCA 12 meses à frente voltou a subir, indo de 5,64% para 5,74%, o que é fator negativo. A partir deste ano, a meta começa a ser apurada de forma contínua, com base na inflação acumulada em 12 meses. O IPCA 2025 passou de 5,50% para 5,51%, acima do teto da meta, de 4,50%. O IPCA para 2026 passou de 4,22%, para 4,28%.

A previsão para Selic no fim de 2025 segue em 15,0% e em 2026 continua em 12,50%. A projeção de alta do PIB de 2025 segue em 2,06% e de 2026 segue em 1,72%. A previsão para dólar no fim de 2025 e de 2026 continua em R$ 6,00. A estimativa mediana para déficit primário de 2025 e de 2026 segue em 0,60% do PIB.