Bolsas de NY fecham em queda com aversão ao risco e perdas atenuadas por trégua com o México

As bolsas de Nova York fecharam em queda nesta segunda-feira, 3, em clima de aversão ao risco, com perdas acentuadas no início do dia devido ao anúncio de tarifas dos Estados Unidos sobre produtos importados do Canadá, México e China. No entanto, as perdas foram atenuadas ao longo da sessão após a presidente do México anunciar uma pausa nas tarifas entre os dois países, o que ajudou a acalmar os investidores. O mercado segue na expectativa de uma trégua também com o Canadá.

O índice Dow Jones caiu 0,28%, a 44.421,91 pontos, o S&P 500 recuou 0,76%, a 5.994,57 pontos, enquanto o Nasdaq teve queda de 1,20%, a 19.391,96 pontos.