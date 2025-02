Alcolumbre prega equilíbrio das contas públicas e garantia de que voz do povo seja respeitada

Em mensagem lida na abertura dos trabalhos legislativos de 2025 no período da tarde desta segunda-feira, 3, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), disse que o Congresso Nacional tem o desafio de consolidar a economia e equilibrar as contas públicas.

Ele afirmou que o País de hoje exige coragem, compromisso e ações que tragam resultados positivos ao povo brasileiro.