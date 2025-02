México: Sheinbaum rejeita acusações de Trump e anuncia 'Plano B' contra tarifas dos EUA

A presidente do México, Claudia Sheinbaum, rejeitou neste domingo, 2, as acusações do governo americano sobre supostos vínculos entre seu governo e o crime organizado, chamando-as de "terrivelmente irresponsáveis". Em mensagem ao país, ela anunciou que apresentará amanhã as primeiras medidas do chamado "Plano B" em resposta às tarifas de 25% impostas pelos Estados Unidos.

"Rejeitamos categoricamente a calúnia que faz a Casa Branca contra o governo do México de ter alianças com organizações criminais, assim como qualquer intenção intervencionista em nosso território. A soberania não se negocia", afirmou Sheinbaum em vídeo publicado em suas redes sociais.