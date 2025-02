Gustavo Cruz: Isenção de IR e dividendos estão no foco do mercado após eleições no Congresso

Conforme o estrategista, a tributação dos dividendos e a isenção do imposto de renda para salários de até R$ 5 mil - duas pautas do segundo capítulo da reforma tributária, que tratará da tributação da renda - são dois dos temas a serem monitorados de perto pelos investidores. Completam a lista a exploração de petróleo na bacia da foz do rio Amazonas e a negociação das emendas parlamentares.

O estrategista da RB investimentos, Gustavo Cruz, entende que o mercado vai dar atenção especial a quatro agendas no Congresso, passada a eleição de ontem que confirmou Hugo Motta (Republicanos-PB) como presidente da Câmara, e Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), do Senado.

A promessa de ampliação da faixa de isenção do imposto de renda gerou estresse no mercado, uma vez que sua compensação, além de ser vista como insuficiente, é mais difícil de ser aprovada. Nas contas da RB Investimentos, a taxação das maiores rendas, como propõe o governo, levantaria não muito mais do que R$ 10 bilhões - "forçando muito", R$ 15 bilhões, diz Cruz -, quando a renúncia da isenção é estimada no mercado em R$ 45 bilhões. "Não fecha muito a conta de um governo que já tem problemas em entregar a sua meta fiscal", diz o estrategista da RB.

A questão da Margem Equatorial, como é chamada a região na foz do Amazonas onde a Petrobras pretende explorar petróleo, talvez seja, segundo Cruz, a pauta com maior entendimento na classe política, sendo de interesse, inclusive, do novo presidente do Senado, Davi Alcolumbre. "O presidente Lula quer, o Congresso quer, os governadores que vão ser beneficiados querem, e o Davi Alcolumbre, que é do Amapá, também quer. Portanto, o mercado financeiro entende que isso vai acontecer."

Como a Petrobras é uma das maiores pagadoras de dividendos, a liberação de uma nova área para exploração de petróleo significaria um potencial de valorização "interessante", avalia o estrategista.