Taxas futuras de juros têm leve baixa após dados e com dólar perto da estabilidade

Os juros futuros têm leve baixa na manhã desta sexta-feira, 31, conforme o dólar perde força ante o real e fica perto da estabilidade, e após indicadores locais. O mercado também olha declarações do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, de que a Selic está em um "patamar que desacelera a economia".

"Se você já está com Selic muito restritiva, remédio em excesso pode ser contraproducente", disse o ministro. A taxa de desocupação no Brasil ficou em 6,2% no trimestre encerrado em dezembro, de acordo com a Pnad Contínua, no teto das previsões. O setor público consolidado teve déficit primário de R$ 47,553 bilhões em 2024, um pouco menos negativo do que a mediana do Projeções Broadcast (-R$ 48,80 bilhões).