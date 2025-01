Petrobras reajustará diesel em R$ 0,22 a partir do sábado, 1º de fevereiro

A Petrobras informou nesta sexta-feira, 31, que vai reajustar o preço do diesel nas suas refinarias em R$ 0,22 a partir do sábado, 1º de fevereiro, com o litro passando a custar R$ 3,72. O combustível estava sem reajuste há 401 dias, com uma defasagem de 17% em relação aos preços praticados no mercado internacional.

O aumento vai se somar à volta da cobrança do ICMS pelos Estados, que vai elevar o preço do produto nas bombas dos postos de abastecimento em R$ 0,06 o litro também a partir do sábado.