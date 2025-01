Novartis supera previsões de lucro e receita no 4º trimestre

A Novartis teve lucro operacional principal de US$ 4,86 bilhões no quarto trimestre de 2024, valor 27% maior do que o ganho de US$ 3,82 bilhões apurado em igual período do ano anterior, segundo balanço divulgado nesta sexta-feira, 31. Na mesma comparação, as vendas do grupo farmacêutico suíço avançaram de US$ 11,42 bilhões para US$ 13,15 bilhões.

Os resultados da Novartis superaram as previsões de analistas, de US$ 4,44 bilhões em lucro operacional principal sobre vendas de US$ 12,78 bilhões, segundo levantamento da Visible Alpha.