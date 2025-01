Haddad diz que Lula é o maestro da orquestra e tem a função de organizar o time

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, se referiu ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva como o "maestro da orquestra", que tem a função de organizar o time, ao falar sobre as soluções propostas pelo governo para garantir o equilíbrio fiscal. "É um equívoco imaginar que um presidente possa se abster de opinar sobre o que é justo. Existem várias formas de organizar as contas públicas", disse Haddad, em entrevista à RedeTV! , gravada na quinta-feira, 30.

O atual governo optou por "atacar privilégios" para ajustar as contas, em vez de adotar o caminho "muito fácil" de lançar medidas como o congelamento do salário mínimo, segundo o ministro. A correção do piso só pela inflação resultou em 33 milhões de pessoas passando fome, de acordo com Haddad.