Fluxus desiste de fazer proposta por ativos da Brava após análises preliminares

A petroleira Fluxus, do grupo J&F, informou, por meio de nota, ter desistido da compra de ativos em terra da Brava. A empresa disse que chegou a avançar na primeira fase do processo (oferta não vinculante) sendo chamada a participar do processo competitivo pelos ativos, mas optou por não seguir em frente antes da segunda fase, momento em que assinaria acordo de confidencialidade para fazer proposta vinculante.

"Após análises preliminares, a Fluxus decidiu não seguir no processo", destacou em nota.