Dólar cai pelo décimo pregão consecutivo e encerra janeiro com baixa de 5,56%

Depois de amargar o pior desempenho entre divisas emergentes no fim do ano passado, em meio a remessas recordes ao exterior e a uma crise de confiança na política fiscal, o real exibiu no primeiro mês de 2025 o segundo melhor desempenho entre as principais moedas, entre desenvolvidas e emergentes, atrás apenas do rublo russo.

Apesar dos solavancos no mercado global de moedas ao longo da tarde com a confirmação pela Casa Branca de imposição de tarifas de importação a México, Canadá e China a partir de amanhã, o dólar à vista emendou o décimo pregão consecutivo de baixa por aqui e encerrou janeiro com desvalorização de 5,56%, após ter subido 2,98% em dezembro e 27,34% em 2024. Foi a maior queda mensal da moeda americana desde junho de 2023 (-5,59%).

O economista-chefe do Banco Master, Paulo Gala, atribui a apreciação do real, em primeiro lugar, a uma correção do "exagero completo" da alta do dólar no fim de 2024. Em segundo lugar, Gala cita a "resposta muito enérgica" do BC, que mostrou firmeza no combate à inflação e deixou claro que vai fornecer a liquidez de que o mercado precisa.

"E o resultado fiscal do governo central em 2024 veio melhor do que o esperado. Praticamente se zerou o déficit primário, se for descontado o socorro ao Rio Grade do Sul", afirma Gala, em referência a dados divulgados ontem à tarde. "Se não fosse a desoneração do Perse (programa de apoio ao setor de eventos), haveria superávit primário. Inacreditável a histeria fiscal perto do resultado de fato."

Para o sócio e diretor de investimentos da Azimut Brasil Wealth Management, Leonardo Monoli, a queda do dólar em janeiro tem como componente relevante a expressiva redução das apostas contra o real no mercado de derivativos pelos investidores estrangeiros - estimulada pelo aumento de atratividade das operações de carry trade, com a estratégia do Banco Central de seguir atuando com a oferta de leilões de linha com compromisso de recompra.

Ao analisar o chamado carrego ajustado pela volatilidade, nota-se que, em uma janela móvel de três meses, essa relação para o real tornou-se mais atrativa do que para o peso mexicano. "É algo que não acontecia desde o final de 2021", observa Monoli.