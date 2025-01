Bolsas da Europa estendem ganhos pós-BCE, com recordes do Stoxx 600 e do britânico FTSE 100

Por Sergio Caldas*

São Paulo, 31/01/2025 - As bolsas da Europa operam em alta na manhã desta sexta-feira, com recordes do índice pan-europeu Stoxx 600 e do britânico FTSE 100, favorecidas ainda pela perspectiva de mais cortes de juros na zona do euro e em meio ao bom desempenho de ações de tecnologia e do setor farmacêutico.