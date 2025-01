Ásia/Pacífico: bolsas de Tóquio e Sydney fecham em alta, mas Seul cai na volta de feriado

O índice japonês Nikkei subiu 0,15% em Tóquio, a 39.572,49 pontos, acompanhando ganhos de ontem em Wall Street e apoiado por ações de tecnologia, incluindo SoftBank (+1,2%) e Panasonic (+1,7), e do setor automotivo, caso da Nissan (+1,4%), da Toyota (+0,8%) e da Honda (+0,1%).

Já o sul-coreano Kospi caiu 0,77% em Seul, a 2.517,37 pontos, na volta de um feriado de quatro dias. Pesou no índice a ação da fabricante de chips de memória SK Hynix, que tombou 9,9%, em uma reação atrasada ao sucesso da startup de inteligência artificial chinesa DeepSeek, que no começo da semana derrubou ações de tecnologia globais.

Em outras partes da Ásia, as bolsas da China continental, de Hong Kong e de Taiwan não operaram hoje devido ao feriado do ano-novo lunar.

Na Oceania, a bolsa australiana ficou no azul pelo terceiro dia seguido, com avanço de 0,45% do S&P/ASX 200 em Sydney, a 8.532,30 pontos.