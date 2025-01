Vendas pendentes de imóveis nos EUA caem 5,5% em dezembro ante novembro

As vendas pendentes de imóveis nos Estados Unidos tiveram queda de 5,5% em dezembro, ante novembro, segundo pesquisa da Associação Nacional dos Corretores (NAR, na sigla em inglês) divulgada nesta quinta-feira, 30. O resultado contrariou as expectativas de analistas consultados pela FactSet, que previam alta de 0,4% nas vendas do período.

Na comparação anual, as vendas pendentes de imóveis caíram 5% em dezembro.