Superintendência do Cade aprova aquisição da Reivax pela WEG

A Superintendência-Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou, sem restrições, a aquisição pela WEG da Reivax e suas subsidiárias. O despacho foi publicado no Diário Oficial da União (DOU). Como mostrou o Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), a Reivax é uma empresa brasileira atuante no setor de sistemas de controle para geração de energia que também tem presença presença na América do Norte, bem como vendas em locais como Índia, Europa e sudeste asiático.

A matriz está localizada em Florianópolis, com filiais na Suíça e no Canadá, e conta com uma equipe de aproximadamente 220 colaboradores.