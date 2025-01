Stellantis anuncia contratação de 1,5 mil funcionários nas fábricas de Betim e Porto Real

A Stellantis anunciou nesta quinta-feira, 30, que está contratando 1,5 mil funcionários para reforçar sua capacidade de produção no Brasil, sendo 1,2 mil no polo automotivo de Betim (MG), onde são montados carros da Fiat, e 300 na fábrica da Citroën em Porto Real, no sul do Rio de Janeiro. Durante o anúncio em coletiva de imprensa, o presidente da montadora para a América do Sul, Emanuele Cappellano, disse que as contratações, destinadas a setores de produção, já começaram e vão continuar durante o primeiro trimestre.

"As projeções de crescimento nos levam a fazer essas contratações adicionais. A capacidade produtiva acompanha o mercado e vai crescer ao longo de 2025", afirmou Cappellano.