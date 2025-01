Shell lucra menos que o esperado no 4º trimestre e anuncia recompra de US$ 3,5 bilhões em ações

A Shell divulgou nesta quinta-feira, 30, que obteve lucro ajustado de US$ 3,66 bilhões no quarto trimestre de 2024, 50% menor do que o ganho apurado em igual período do ano anterior. O resultado ficou abaixo da projeção média de lucro de US$ 4,1 bilhão de uma pesquisa de analistas fornecida pela própria petrolífera anglo-holandesa.

O lucro líquido da Shell em uma base atual de custo de suprimentos - medida semelhante à utilizada por petrolíferas dos EUA - somou US$ 928 milhões entre outubro e dezembro.