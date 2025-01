Saldo líquido de emprego formal no Caged é negativo em 535.547 vagas em dezembro

O mercado formal de trabalho do Brasil teve fechamento líquido de 535.547 empregos em dezembro, segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgado nesta quinta-feira pelo Ministério do Trabalho e Emprego.

Este é o saldo mais negativo em um mês de dezembro desde 2020, quando começou a série do Novo Caged. No mesmo mês de 2023, foram fechadas 451.240 vagas, na série com ajustes. O saldo do mês passado resultou de 1.524.251 admissões e 2.059.798 demissões.