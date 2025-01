Processo de desinflação está encaminhado, mas decisões seguem com base em dados, diz BCE

O Banco Central Europeu (BCE) afirmou que o processo de desinflação está encaminhado na zona do euro, mas reiterou que continuará decidindo juros com base nos dados e a cada reunião, em comunicado divulgado nesta quinta-feira. O banco central afirmou que a decisão de reduzir juros em 25 pontos-base reflete as perspectivas para a inflação e força da transmissão da política monetária no bloco.

"A inflação doméstica continua elevado porque salários e preços em alguns setores anda estão se ajustando ao salto anterior nas pressões inflacionárias", disse a instituição.